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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев пропустит около трёх недель

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев пропустит около трёх недель
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев получил травму икроножной мышцы. Сроки восстановления игрока составят около трёх недель.

Таким образом, футболист пропустит матчи чемпионата России с «Рубином» (27 июня, в гостях), «Крыльями Советов» (30 июня, дома), «Сочи» (4 июня, дома) и «Спартаком» (8 июня, в гостях).

21-летний Магкеев является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне защитник принял участие в пяти матчах российского национального чемпионата (три — в основном составе), не отметился результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2023 года.

«Локомотив», набрав в 23 турах 44 очка, занимает второе место в РПЛ.

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