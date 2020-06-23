Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев пропустит около трёх недель

Как стало известно «Чемпионату», защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев получил травму икроножной мышцы. Сроки восстановления игрока составят около трёх недель.

Таким образом, футболист пропустит матчи чемпионата России с «Рубином» (27 июня, в гостях), «Крыльями Советов» (30 июня, дома), «Сочи» (4 июня, дома) и «Спартаком» (8 июня, в гостях).

21-летний Магкеев является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне защитник принял участие в пяти матчах российского национального чемпионата (три — в основном составе), не отметился результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2023 года.

«Локомотив», набрав в 23 турах 44 очка, занимает второе место в РПЛ.