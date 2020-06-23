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Вагнер Лав перешёл в «Кайрат»

Вагнер Лав перешёл в «Кайрат»
Футбол / Прочие турниры 0

Бразильский нападающий Вагнер Лав сообщил о своём переходе в казахстанский «Кайрат».

«Очень доволен новым вызовом», — написал Вагнер Лав в своём «инстаграме».

Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. Условия личного контракт игрока не разглашаются.

Несколько недель назад 35-летний форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Появилась информация о возвращении игрока в московский ЦСКА, но переход так и не состоялся.

Вагнер Лав за свою карьеру выступал за «Палмейрас», ЦСКА, «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор» и «Бешикташ». За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Становился чемпионом России и Бразилии, а также обладателем Кубка УЕФА.

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