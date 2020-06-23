Россиянка Надежда Карпова покинула «Севилью»
«Севилья» на официальном сайте объявила об уходе российской футболистки Надежды Карповой.
Контракт россиянки с испанским клубом завершился и стороны приняли решение не продолжать сотрудничество. «Севилья» поблагодарила Карпову за игру и пожелала успехов в будущем.
Карпова выступала за «Севилью» с 2019 года. Нападающая приняла участие в 20 матчах за андалусский клуб и стала автором шести забитых мячей. Ранее Карпова выступала за «Зоркий», «Чертаново» и «Валенсию». За сборную России сыграла 24 матча и забила шесть голов. Играла за национальную сборную на чемпионате Европы в Нидерландах в 2017 году.
Ранее сообщалось, что 25-летняя Карпова входит в сферу интересов «Челси», «Вест Хэм Юнайтед» и «Рединга».
Отец Карповой: Надя нужна «Севилье», а в своей стране не нужна. Почему это происходит?
- 23 июня 2020
-
19:12
-
19:11
-
18:57
-
18:55
-
18:40
-
18:34
-
18:21
-
18:18
-
18:09
-
17:48
-
17:44
-
17:38
-
17:34
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:10
-
17:05
-
16:46
-
16:43
-
16:24
-
16:11
-
15:59
-
15:12
-
15:01
-
14:58
-
14:40
-
14:33
-
14:25
-
14:17
-
13:53
-
13:40
-
13:13
-
13:09
-
12:59
Партнерский контент