Россиянка Надежда Карпова покинула «Севилью»

«Севилья» на официальном сайте объявила об уходе российской футболистки Надежды Карповой.

Контракт россиянки с испанским клубом завершился и стороны приняли решение не продолжать сотрудничество. «Севилья» поблагодарила Карпову за игру и пожелала успехов в будущем.

Карпова выступала за «Севилью» с 2019 года. Нападающая приняла участие в 20 матчах за андалусский клуб и стала автором шести забитых мячей. Ранее Карпова выступала за «Зоркий», «Чертаново» и «Валенсию». За сборную России сыграла 24 матча и забила шесть голов. Играла за национальную сборную на чемпионате Европы в Нидерландах в 2017 году.

Ранее сообщалось, что 25-летняя Карпова входит в сферу интересов «Челси», «Вест Хэм Юнайтед» и «Рединга».