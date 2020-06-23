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Россиянка Надежда Карпова покинула «Севилью»

Россиянка Надежда Карпова покинула «Севилью»
Футбол / Испания 0

«Севилья» на официальном сайте объявила об уходе российской футболистки Надежды Карповой.

Контракт россиянки с испанским клубом завершился и стороны приняли решение не продолжать сотрудничество. «Севилья» поблагодарила Карпову за игру и пожелала успехов в будущем.

Карпова выступала за «Севилью» с 2019 года. Нападающая приняла участие в 20 матчах за андалусский клуб и стала автором шести забитых мячей. Ранее Карпова выступала за «Зоркий», «Чертаново» и «Валенсию». За сборную России сыграла 24 матча и забила шесть голов. Играла за национальную сборную на чемпионате Европы в Нидерландах в 2017 году.

Ранее сообщалось, что 25-летняя Карпова входит в сферу интересов «Челси», «Вест Хэм Юнайтед» и «Рединга».

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