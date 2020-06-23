Агент: у Алексея Миранчука в Италии есть варианты от трёх клубов, в Испании — от двух

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку со стороны европейских клубов.
«Я точно знаю, что к Алексею Миранчуку проявляют интерес. В Италии есть варианты от трёх клубов, в Испании – от двух. Менеджмент «Локомотива» плотно работает с европейскими коллегами. К концу сезона (то есть в июле-августе) варианты на бумаге превратятся в реальную возможность уехать за рубеж.
Многое зависит от Алексея и его желания. «Локомотив» точно не будет мешать переезду, потому что зимой уже было хорошее предложение из Италии, и только Юрий Сёмин наложил вето на трансфер. Но так ли сильно зимой Алексей хотел в Европу, я не знаю.
Другим российским футболистом «Локомотива», который может уехать в Европу, является Дмитрий Баринов. Им серьёзно интересуются клубы из Германии», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.
- 23 июня 2020
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