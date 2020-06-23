Прядкин: Карпин — яркий специалист, который имеет право на свою точку зрения

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который выразил недовольство отказом в переносе матча 23-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:10).
«Я прекрасно понимаю Валерия Георгиевича, он прославился своими яркими выступлениями. Карпин — яркий специалист, который имеет право на свою точку зрения. Но я хочу напомнить о том, что при принятии регламента мы все вопросы рассматривали внимательнейшим образом — и с клубом, и с РФС, и с государственными органами. Какая бы обстановка в стране ни стояла, в этих условиях необходимо будет работать и в дальнейшем. Мы, по сути, весь следующий сезон будем играть в ограничениях. Регламент — назовём его Covid-регламент — состоит из трёх разделов, и два из них посвящены минимизации тех рисков, которые могут возникнуть в ходе рестарта чемпионата, да и в будущем. Могу сказать, что и в следующем сезоне мы будем использовать этот регламент», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».
- 23 июня 2020
-
20:46
-
20:41
-
20:27
-
20:26
-
20:21
-
20:16
-
20:13
-
20:08
-
19:56
-
19:38
-
19:31
-
19:25
-
19:12
-
19:11
-
18:57
-
18:55
-
18:40
-
18:34
-
18:21
-
18:18
-
18:09
-
17:48
-
17:44
-
17:38
-
17:34
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:10
-
17:05
-
16:46
-
16:43
-
16:24
-
16:11
-
15:59