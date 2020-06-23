Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему не был перенесён матч 23-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ростов» (10:1).

«Это абсолютно новый регламент. Это не регламент того чемпионата, когда не было эпидемии. В нынешних условиях мы получили соответствующие разъяснения и пояснили, что данная ситуация не является форс-мажором: нам в этих условиях теперь жить не только этот сезон, но и следующий. Клубы должны были разъяснить игрокам, как себя вести вне базы. Это всё подробнейшим образом описано в регламенте. Что можно сказать по календарю: изначально не было предусмотрено резервной даты, и клубы об этом знали. Мы планировали расписание с учётом равных условий для всех. Когда мы представили календарь на общем собрании клубов, вопросов, что кто-то имеет какое-то преимущество перед конкурентом или коллегой по турнирной таблице, не возникло. Учитывая это, мы даже не рассматривали поправки в регламент в отношении переноса — этого не было в регламенте. Надо с этим согласиться. У лиги не было для этого оснований.



Со своей стороны скажу, что не должно быть такого, чтобы взрослые профессиональные футболисты играли против мальчишек. Я признаю, что это несправедливо. Но хочу обратить внимание на то, с какой самоотдачей эти мальчишки играли за честь своего клуба. В этот день их поддерживала вся страна», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».