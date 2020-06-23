Прядкин: «Уфа» действовала в соответствии с рекомендациями местного Роспотребнадзора

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал действия руководства «Уфы», в которой один из игроков заразился коронавирусом.

«Рекомендации федерального Роспотребнадзора были однозначны. Всё было доведено до клубов на общем собрании. Регламент был доведён до всех. Мы получили рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым каждый клуб подчиняется рекомендациям своего региона. Команда проходит регулярное тестирование, информируя об этом лигу. В случае выявление положительно случая любой из клубов обязан сообщить в местный Роспотребнадзор. Накануне матча с «Тамбовом» у одного из представителей «Уфы» был сомнительный результат, о чём был своевременно проинформирован местный Роспотребнадзор. До этого семь тестов сдали игроки «Уфы». Затем было проведено повторное тестирование, результаты которого стали известны вчера. «Уфа» действовала в соответствии со всеми рекомендациями местного Роспотребнадзора. Нас проинформировали о том, что игрок или член клуба «Уфа» был изолирован. Соответствующие мероприятия с регулирующими органами республики были проведены. Дальше клуб принял все необходимые меры по изоляции члена ФК «Уфа». Они действовали чётко по регламенту», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».