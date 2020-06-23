Агент объяснил, почему Вагнер Лав решил перейти в «Кайрат», а не в ЦСКА

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы нападающего Вагнера Лава, рассказал, почему бразильский футболист сделал выбор в пользу «Кайрата», а не ЦСКА.

«Почему Вагнер перешёл в «Кайрат», а не в ЦСКА? Потому что «Кайрат» действительно высоко оценил Вагнера. Они сделали лучшее спортивное и финансовое предложение. Обижен ли он на ЦСКА? Нет, это часть футбола. Контракт с «Кайратом» подписан до декабря», — приводит слова Феррейры Sport24.

Напомним, несколько недель назад 35-летний форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Позже появилась информация о возможном возвращении игрока в московский ЦСКА. Сегодня, 23 июня, Вагнер Лав объявил о своём переходе в «Кайрат», но в клубе пока не подтвердили эту информацию.