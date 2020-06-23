Тренер «Вулверхэмптона» — о баннере «Жизни белых важны»: они понимают суть движения?

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал инцидент с баннером White Lives Matter (Жизни белых важны), запущенный над стадионом «Этихад» во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Бёрнли» (5:0). Напомним, это произошло сразу после того, как футболисты обеих команд стали на колено, поддержав движение Black Lives Matter (Жизни чёрных важны).



«Я в курсе ситуации, „Бёрнли“ осудил этот баннер. Я подумал: „Люди вообще понимают суть движения Black Lives Matter?“ Честно, я в недоумении. Ведь это не про расу, а про жизнь. Про взаимоуважение. Надеюсь, что следующие поколения поймут это. Хочется верить, что все в итоге осознают это. Мы должны работать в этом направлении, в этом есть смысл», — приводит слова Санту BBC.

Полиция проводит проверку из-за баннера «Жизни белых важны» на матче «Ман Сити» — «Бёрнли»