«Зенит» может вернуть бразильца Виктора Жулиано

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к 30-летнему бразильскому полузащитнику саудовского «Аль-Насра» Виктору Жулиано, утверждает французский журналист Ману в своём «твиттере».

По данным источника, Жулиано намерен расторгнуть контракт с «Аль-Насром» из-за невыплаты зарплаты. Ранее он уже выступал за «Зенит» с 2016 по 2017 год. Хавбеком интересуется также ещё один его бывший клуб — турецкий «Фенербахче».

Жулиано перешёл в «Аль-Наср» летом 2018 года из «Фенербахче». Сумма трансфера составила € 10,5 млн. Контракт игрока с саудовским клубом действует до лета 2021 года.

В составе «Зенита» Жулиано принял участие в 42 матчах, в которых стал автором 17 забитых мячей и 13 результативных передач. Он играл также за «Парану», «Интернасьонал», «Днепр» и «Гремио». За сборную Бразилии сыграл 14 матчей.