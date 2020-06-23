«Лестер» и «Брайтон» не выявили победителя в матче АПЛ

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Обслуживал матч арбитр Ли Мэйсон. Судьи на линиях — Марк Скоулз и Нил Дэвис. Резервный арбитр — Джонатан Мосс.

Гости могли открыть счёт на 14-й минуте, но голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель отбил удар с 11-метровой отметки в исполнении нападающего гостей Ниля Мопе.

Видео сейва Шмейхеля можно посмотреть на «Чемпионате».



«Лестер Сити», набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (33) — на 15-м месте. Лидером турнира является «Ливерпуль» (83). Второе место занимает «Манчестер Сити» (53).