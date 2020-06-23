В «ПСЖ» четыре человека переболели коронавирусом

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о четырёх случаях заражения коронавирусом в команде в преддверии возобновления тренировок.



Сообщается, что положительные результаты дали тесты трёх футболистов команды и одного представителя тренерского штаба.



«Симптомы заражения у заболевших проявились, когда они находились в изоляции и не контактировали друг с другом. На данный момент они не являются заразными и могут возобновить занятия», — говорится в заявлении парижского клуба.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. «Пари Сен-Жермен» был признан чемпионом страны. Старт нового сезона французкой Лиги 1 запланирован на 22 августа.