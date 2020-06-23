Погибший Эмилиано Сала попал в топ-10 игроков «Нанта» за последнее десятилетие
Погибший в авиакатастрофе аргентинский нападающий Эмилиано Сала попал в топ-10 игроков «Нанта» за последнее десятилетие, сообщается на официальном сайте клуба.
Голоса за Салу отдало 99 процентов болельщиков французского клуба. Он выступал за «Нант» с 2015 по 2019 год, провёл за клуб 133 матча, стал автором 48 забитых мячей и 13 результативных передач.
Сала перешёл из «Нанта» в «Кардифф Сити» в зимнее трансферное окно 2019 года. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота так и не нашли.
«Кардифф Сити» подал иск против «Нанта» по обвинению в непредумышленном убийстве Салы
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