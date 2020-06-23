Стали известны суммы доходов Дмитрия Тарасова в 2018 и 2019 годах

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов за 2018 год заработал 159 млн рублей, а с января по сентябрь 2019-го — порядка 60,5 млн, сообщает Starhit.

По данным источника, об этом стало известно во время открытого судебного процесса, на котором футболист пытался добиться уменьшения выплат дочери по алиментам с 350 тыс. рублей в месяц до 50 тыс. рублей. Впрочем, суд не внял доводам игрока и постановил, что Тарасов должен выплачивать дополнительно 100 тыс. рублей в месяц.

«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу. Ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.