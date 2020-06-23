Хавбек «Вест Хэма» Соучек забил в свои ворота в матче с «Тоттенхэмом»

Чешский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек забил гол в свои ворота в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (в данный момент счёт 0:1, идёт 2-й тайм).

Соучек забил автогол на 64-й минуте после подачи с углового.

Видео автогола Соучека можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживает встречу арбитр Крейг Поусон. Судьи на линиях — Гарри Леннард и Дэниел Робатан. Резервный арбитр — Саймон Хупер.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 42 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (27) — на 17-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль» (83).