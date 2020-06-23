Хавбек «Вест Хэма» Соучек забил в свои ворота в матче с «Тоттенхэмом»
Чешский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек забил гол в свои ворота в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (в данный момент счёт 0:1, идёт 2-й тайм).
Соучек забил автогол на 64-й минуте после подачи с углового.
Видео автогола Соучека можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживает встречу арбитр Крейг Поусон. Судьи на линиях — Гарри Леннард и Дэниел Робатан. Резервный арбитр — Саймон Хупер.
«Тоттенхэм Хотспур», набрав 42 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (27) — на 17-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль» (83).
Моуринью высмеяли за ошибку. Жозе сказал, что при нём Дрогба забивал по 46 голов за сезон
- 23 июня 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:39
-
23:23
-
23:13
-
23:03
-
22:41
-
22:30
-
22:27
-
22:05
-
21:55
-
21:41
-
21:38
-
21:12
-
21:02
-
20:46
-
20:41
-
20:27
-
20:26
-
20:21
-
20:16
-
20:13
-
20:08
-
19:56
-
19:38
-
19:31
-
19:25
-
19:12
-
19:11
-
18:57
-
18:55
-
18:40
-
18:34
-
18:21
-
18:18
Партнерский контент