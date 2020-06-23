Уциев и Мусалов пропустили тренировку «Ахмата»

Сегодня, 23 июня, «Ахмат» провёл тренировку на домашнем стадионе в Грозном в преддверии матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с клубом «Сочи».



В командном занятии принимали участие все футболисты грозненского клуба, кроме Ризвана Уциева и Магомеда Мусалова, которые занимаются индивидуально.

Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Сочи» состоится 26 июня в Грозном. Начало встречи — в 18:00 мск.



Грозненский «Ахмат» набрал 23 очка в 23 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 23 матчах набравший 53 очка. В предыдущем туре грозненская команда на выезде со счётом 4:2 обыграла самарский клуб «Крылья Советов».