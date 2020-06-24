«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон. Ему ассистировали судьи на линиях Гарри Леннард и Дэниел Робатан.

Хозяева забили гол в концовке первого тайма, отличился Сон Хын Мин. Впрочем, арбитр взятие ворот отменил, воспользовавшись VAR. Счёт был открыт в середине второго тайма. На 64-й минуте гол в свои ворота забил игрок «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек. На 82-й минуте преимущество «шпор» увеличил Гарри Кейн, которому ассистировал Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 45 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (27) — на 17-м месте.