«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ
В матче 31-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон. Ему ассистировали судьи на линиях Гарри Леннард и Дэниел Робатан.
Хозяева забили гол в концовке первого тайма, отличился Сон Хын Мин. Впрочем, арбитр взятие ворот отменил, воспользовавшись VAR. Счёт был открыт в середине второго тайма. На 64-й минуте гол в свои ворота забил игрок «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек. На 82-й минуте преимущество «шпор» увеличил Гарри Кейн, которому ассистировал Сон Хын Мин.
«Тоттенхэм Хотспур», набрав 45 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (27) — на 17-м месте.
- 24 июня 2020
-
00:57
-
00:45
-
00:31
-
00:17
-
00:11
-
00:07
- 23 июня 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:39
-
23:23
-
23:13
-
23:03
-
22:41
-
22:30
-
22:27
-
22:05
-
21:55
-
21:41
-
21:38
-
21:12
-
21:02
-
20:46
-
20:41
-
20:27
-
20:26
-
20:21
-
20:16
-
20:13
-
20:08
-
19:56
-
19:38
-
19:31
-
19:25
-
19:12
-
19:11
Партнерский контент