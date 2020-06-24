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Гарри Кейн забил гол «Вест Хэму», реализовав выход один на один

Гарри Кейн забил гол «Вест Хэму», реализовав выход один на один
Футбол / Англия 0

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн забил гол в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (счёт 2:0, идёт 2-й тайм).

Кейн отличился на 82-й минуте минуте, реализовав выход один на один после передачи Сон Хын Мина.

Видео гола Кейна можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживает встречу арбитр Крейг Поусон. Судьи на линиях — Гарри Леннард и Дэниел Робатан. Резервный арбитр — Саймон Хупер.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 42 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (27) — на 17-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль» (83).

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