Гарри Кейн забил гол «Вест Хэму», реализовав выход один на один
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн забил гол в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (счёт 2:0, идёт 2-й тайм).
Кейн отличился на 82-й минуте минуте, реализовав выход один на один после передачи Сон Хын Мина.
Видео гола Кейна можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживает встречу арбитр Крейг Поусон. Судьи на линиях — Гарри Леннард и Дэниел Робатан. Резервный арбитр — Саймон Хупер.
«Тоттенхэм Хотспур», набрав 42 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (27) — на 17-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль» (83).
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