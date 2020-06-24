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«Барселона» обыграла «Атлетик» в матче Примеры

«Барселона» обыграла «Атлетик» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетик» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. Ему ассистировали судьи на линиях Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес.

Единственный гол был забит на 71-й минуте. Автором забитого мяча стал Иван Ракитич, которому ассистировал Лионель Месси.

«Барселона», набрав 68 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, опередив «Реал» на три очка. «Атлетик» (42) — на 10-м месте.

В следующем туре «Барселона» на выезде встретится с виговской «Сельтой», за которую выступает российский нападающий Фёдор Смолов. Матч состоится 27 июня. «Атлетик» в этот же день дома примет «Мальорку».

Испания - Примера. 31-й тур
23 июня 2020, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Ракитич – 71'
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