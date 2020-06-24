Иван Ракитич: «Реал» такой же фаворит, как и «Барселона». Будем сражаться до конца

Полузащитник каталонской «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал победу в матче с «Атлетиком» (1:0) в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Ракитич стал автором победного гола, а также высказался о конкуренции с «Реалом».

«Нам было очень трудно войти в игру, это было нелегко, но мне было очень приятно забить первый гол в сезоне. Я хочу посвятить гол моей жене и моим дочерям, которые терпели меня в последние несколько месяцев. Очень странно, что я так долго не забивал, я злюсь на себя. Хотя я счастлив, что помог команде. Это был трудный матч. «Атлетико» очень хорошо справился, хорошо защищался, и было не так много места. Мы должны были двигать мяч быстрее и иметь больше терпения, а не всегда атаковать первыми. Это нелегко после перерыва. «Реал»? Он такой же фаворит, как и мы. Мы будем сражаться до конца. Они сосредоточены на своих матчах, а мы — на своих. Мы хотим максимально использовать каждую игру», — приводит слова Ракитича Marca.

«Барселона», набрав 68 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, опередив «Реал» на три очка. «Атлетик» (42) — на 10-м месте.