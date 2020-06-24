Уле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не слишком далёк от победы в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил уровень своей команды.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в последние пару сезонов поставили стандарты для победы в АПЛ. Мы развивались в течение сезона и имели 11-матчевую победную серию. Затем мы добавили к этому Поль Погба и Маркуса Рашфорда и думаем: «Да, мы не слишком далеки от победы в лиге». Я очень доволен командой. Если будут какие-то хорошие сделки, игроки, которые сделают нас лучше, конечно, нам придётся потратить немного денег. Но с командой здорово работать, и она движется в правильном направлении.

Мы все ещё не там, где мы хотим быть, но мы делаем шаг за шагом. Надеюсь, в этом сезоне мы сможем побороться за Лигу Европы и Кубок Англии, а также за первую четвёрку АПЛ», — приводит слова Сульшера The Guardian.

После 30 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 46 очков.