Сетьен: «Барселона» взяла три очка, посмотрим, что сделает «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу в матче с «Атлетиком» (1:0) в рамках 31-го тура чемпионата Испании.

«Это было нелегко. Когда мало место необходимо быть проворным и точным. Нам этого не хватает с тех пор, как мы вернулись. Я думаю, мы исправим это по ходу сезона. Нам нужно было побеждать, как и в любой другой игре. Понятно, что чем меньше ошибок вы совершаете в этом смысле, тем лучше. Мы взяли три очка, посмотрим, что сделает наш прямой конкурент», — приводит слова Сетьена Marca.

«Барселона», набрав 68 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, опередив «Реал» на три очка. «Атлетик» (42) — на 10-м месте.

В своём матче 31-го тура «Реал» сыграет с «Мальоркой». Игра состоится 24 июня.