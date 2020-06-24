Фаната, выбежавшего на поле ради фото с Месси, могут оштрафовать на € 4 тыс.
Болельщик, который выбежал на поле в матче 28-го тура испанской Примеры «Мальорка» — «Барселона», может быть оштрафован на € 4 тыс., — сообщает AS.
По данным источника, Государственная комиссия по борьбе с насилием и расизмом в спорте предложила оштрафовать фаната на € 4 тыс. с запретом на посещение спортивных объектов в течение 6 месяцев. «Мальорка» в свою очередь может быть оштрафована на € 20 тыс.
Ранее сообщалось, что фанат выбежал на поле во время матча «Мальорка» — «Барселона», чтобы попытаться сфотографироваться с форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.
Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:0. На данный момент «Барселона» единолично возглавляет турнирный зачет Примеры, записав в свой актив 68 очков.
Ла Лига подаст в суд на фаната, который выбежал на поле на матче «Мальорка» — «Барселона»
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