Фаната, выбежавшего на поле ради фото с Месси, могут оштрафовать на € 4 тыс.

Болельщик, который выбежал на поле в матче 28-го тура испанской Примеры «Мальорка» — «Барселона», может быть оштрафован на € 4 тыс., — сообщает AS.

По данным источника, Государственная комиссия по борьбе с насилием и расизмом в спорте предложила оштрафовать фаната на € 4 тыс. с запретом на посещение спортивных объектов в течение 6 месяцев. «Мальорка» в свою очередь может быть оштрафована на € 20 тыс.

Ранее сообщалось, что фанат выбежал на поле во время матча «Мальорка» — «Барселона», чтобы попытаться сфотографироваться с форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.

Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:0. На данный момент «Барселона» единолично возглавляет турнирный зачет Примеры, записав в свой актив 68 очков.