Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дэвид Мойес раскритиковал работу системы VAR в матче с «Тоттенхэмом»

Дэвид Мойес раскритиковал работу системы VAR в матче с «Тоттенхэмом»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес раскритиковал работу системы VAR в матче с «Тоттенхэмом» (0:2) в рамках 31-го тура чемпионата Англии.

На 64-й минуте гол в свои ворота забил игрок «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек. На 82-й минуте преимущество «шпор» увеличил Гарри Кейн, которому ассистировал Сон Хын Мин.

«Первый гол никогда не должен был быть засчитан. Я не могу поверить, что они засчитали его. Согласно правилу, любая игра рукой, которая привела к голу, запрещена. Кто был на системе VAR сегодня? Его нужно подменить, получилось не очень хорошо. У нас есть набор правил, поэтому, кто бы ни был сегодня в VAR, он не справился с работой, потому что он не соблюдал правила», — приводит слова Мойеса Daily Mail.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 45 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (27) — на 17-м месте.

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020