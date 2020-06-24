Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес раскритиковал работу системы VAR в матче с «Тоттенхэмом» (0:2) в рамках 31-го тура чемпионата Англии.
На 64-й минуте гол в свои ворота забил игрок «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек. На 82-й минуте преимущество «шпор» увеличил Гарри Кейн, которому ассистировал Сон Хын Мин.
«Первый гол никогда не должен был быть засчитан. Я не могу поверить, что они засчитали его. Согласно правилу, любая игра рукой, которая привела к голу, запрещена. Кто был на системе VAR сегодня? Его нужно подменить, получилось не очень хорошо. У нас есть набор правил, поэтому, кто бы ни был сегодня в VAR, он не справился с работой, потому что он не соблюдал правила», — приводит слова Мойеса Daily Mail.
«Тоттенхэм Хотспур», набрав 45 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (27) — на 17-м месте.
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