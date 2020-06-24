Игрока и главного тренера «Фиорентины» дисквалифицировали за богохульство

Дисциплинарный комитет дисквалифицировал защитника «Фиорентины» Мартина Касереса, а также главного тренера клуба Джузеппе Якини за богохульство, сообщает Football Italia.
Инцидент произошёл во время матча с «Брешией» в рамках 27-го тура чемпионата Италии, который завершился со счётом 1:1. После игры Касерес и Якини не смогли сдержать эмоций и произнесли богохульные высказывания.
Богохульства являются недопустимыми в итальянском футболе, а их использование во время игр строго наказывается в соответствии с правилами.
После 27 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице, записав в свой актив 31 очко. «Брешия» в свою очередь замыкает турнирный зачёт, набрав 17 очков.
В следующем туре «Фиорентина» сыграет с «Лацио». Игра состоится 27 июня.
- 24 июня 2020
-
05:46
-
05:27
-
04:52
-
04:38
-
04:19
-
03:59
-
03:41
-
02:54
-
02:29
-
01:51
-
01:34
-
00:57
-
00:45
-
00:31
-
00:17
-
00:11
-
00:07
- 23 июня 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:39
-
23:23
-
23:13
-
23:03
-
22:41
-
22:30
-
22:27
-
22:05
-
21:55
-
21:41
-
21:38
-
21:12
-
21:02
-
20:46
-
20:41
-
20:27