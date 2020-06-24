Игрока и главного тренера «Фиорентины» дисквалифицировали за богохульство

Дисциплинарный комитет дисквалифицировал защитника «Фиорентины» Мартина Касереса, а также главного тренера клуба Джузеппе Якини за богохульство, сообщает Football Italia.

Инцидент произошёл во время матча с «Брешией» в рамках 27-го тура чемпионата Италии, который завершился со счётом 1:1. После игры Касерес и Якини не смогли сдержать эмоций и произнесли богохульные высказывания.

Богохульства являются недопустимыми в итальянском футболе, а их использование во время игр строго наказывается в соответствии с правилами.

После 27 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице, записав в свой актив 31 очко. «Брешия» в свою очередь замыкает турнирный зачёт, набрав 17 очков.

В следующем туре «Фиорентина» сыграет с «Лацио». Игра состоится 27 июня.