Роналдо пригласил Санчеса в «Вальядолид» в случае неудачи в «Интере»
Бывший футболист сборной Бразилии, президент и главный акционер «Вальядолида» Роналдо высказал мнение о чилийском форварде «Манчестер Юнайтед» Алексисе Санчесе, который сейчас выступает в «Интере» на правах аренды.
«Алексис Санчес всегда преуспевал везде, где играл. Если он не сможет сделать это в «Интере», двери «Вальядолида» для него всегда открыты», — приводит слова Роналдо Sempre Inter.
Ранее Санчес попал в сборную худших трансферов чемпионата Италии.
В нынешнем сезоне 31-летний Санчес принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.
Контрактное соглашение Санчеса с «Манчестер Юнатед» рассчитано до 2022 года.
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