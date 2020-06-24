Роналдо пригласил Санчеса в «Вальядолид» в случае неудачи в «Интере»

Бывший футболист сборной Бразилии, президент и главный акционер «Вальядолида» Роналдо высказал мнение о чилийском форварде «Манчестер Юнайтед» Алексисе Санчесе, который сейчас выступает в «Интере» на правах аренды.

«Алексис Санчес всегда преуспевал везде, где играл. Если он не сможет сделать это в «Интере», двери «Вальядолида» для него всегда открыты», — приводит слова Роналдо Sempre Inter.

Ранее Санчес попал в сборную худших трансферов чемпионата Италии.

В нынешнем сезоне 31-летний Санчес принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.

Контрактное соглашение Санчеса с «Манчестер Юнатед» рассчитано до 2022 года.