Давид Луис продлит контракт с «Арсеналом»

33-летний бразильский защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис продлит контракт с клубом ещё на один сезон, сообщает TalkSport.

Центральный защитник присоединился к «канонирам» прошлым летом, перейдя из «Челси» за € 8,7 млн, но подписал контракт лишь на 12 месяцев. Эта первоначальная сделка должна была завершиться 30 июня 2020 года, но достигнуто соглашение о том, чтобы защитник остался в «Арсенале» на сезон-2020/2021.

Выступление защитника в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» на прошлой неделе подверглось тщательному изучению после того, как он заменил травмированного Пабло Мари. Луис был виновен в первом голе, а затем пропустил пенальти и был удалён в начале второго тайма.

В текущем сезоне Давид Луис принял участие в 33 встречах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей. В 10 матчах с его участием «канониры» не пропустили ни одного мяча.