Гарри Кейн: надеюсь, я быстро достигну отметки в 200 голов за «Тоттенхэм» в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал результат встречи 31-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (2:0).
«Как нападающий вы хотите забивать голы и помогать побеждать в каждой игре. Это была тяжёлая встреча, но у нас было несколько шансов, и было приятно завершить её в конце своим забитым мячом. Когда вы отсутствуете более шести месяцев, важно вернуть это чувство забитого мяча на поле.
Я в хорошей форме. Я очень много работал и чувствую себя так же хорошо, как и раньше. Независимо от того, забью я или нет, я готов к следующему матчу, это не слишком беспокоит меня. Однако забивать — лучшее занятие в мире.
Отметка 137 голов в 200 играх «Тоттенхэм» в Премьер-лиге — это хорошо, но всегда может быть лучше. В 200 играх всё идет очень быстро. Проходят годы, и вам нужно максимально их использовать. Мне всего 26, так что надеюсь, я смогу быстрее достичь этой отметки в 200 забитых мячей», — цитирует Кейна BBC.
В текущем сезоне 26-летний форвард принял участие в 27 играх за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 6 результативных передач.
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