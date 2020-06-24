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У четырёх футболистов «Тулузы» выявлен коронавирус

У четырёх футболистов «Тулузы» выявлен коронавирус
Футбол / Франция 0

У четырёх игроков клуба французской Лиги 1 «Тулузы» выявлен коронавирус, информирует официальный сайт команды.

«После полученных результатов первая мера, предпринятая двумя игроками, — это биологический контроль, проводимый непосредственно в лаборатории. Мы обязаны подождать шесть дней, прежде чем проводить новое тестирование для всей профессиональной группы и технического персонала.

Будут применяться меры профилактики и социального дистанцирования, в частности, с установлением обозначенных маршрутов. Контакты между игроками запрещены как на поле, так и за его пределами», — сообщается в заявлении клуба.

Напомним, сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был досрочно завершён из-за пандемии коронавирусной инфекции. Во французской Лиге 1 было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице, в Лигу чемпионов выходят «Пари Сен-Жермен», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».

«Амьен» и «Тулуза» могут остаться в Лиге 1
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