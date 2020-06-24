Хамес Родригес отказался от перехода в клуб из Китая

28-летний колумбийский полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес выразил недовольство своим игровым временем в «Королевском клубе», а также рассказал о предложении из Китая.

«Я не знаю, что произойдёт в будущем, но если мне предоставляется выбор, предпочитаю клуб, где могу показать свои навыки. Почему я не играю? Хороший вопрос, на который я тоже хотел бы знать ответ. Если у клуба есть наигранная обойма игроков, то трудно изменить эту ситуацию. Неприятно, когда ваш тренер не даёт вам игровое время, ведь за несколько минут на поле, вы не можете показать всего того, что умеете.

У меня было предложение из Италии, но оно не убедило меня, потому что я чувствовал, что это не подходит мне. В своё время мой представитель Хорхе Мендес сказал мне, что «Реал» сообщил ему, что у них есть предложение из Китая. Я ответил, что не собираюсь туда, независимо от предложенных условий. Я не был готов ехать в Китай, ведь я чувствую, что могу сделать гораздо больше в европейском футболе», — цитирует Хамеса Gol Caracol.

Контракт Хамеса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 32 млн. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 8 матчах чемпионата Испании, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.