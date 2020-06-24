Вагнер Лав: мы не смогли договориться с ЦСКА. Жаль, что не смогу вернуться домой

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав выразил сожаление по поводу того, что ему не удалось вернуться в московский клуб.

«К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду.

Почему сорвался переход? Причины срыва мне неизвестны. Завершить карьеру в ЦСКА? Это моя мечта! Если это произойдет, буду более чем счастлив", — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Вчера форвард объявил о своём переходе в казахстанский «Кайрат», однако руководство клуба не подтвердило информацию о трансфере.