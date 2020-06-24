Вагнер Лав оказался в «Кайрате», а Джокович заразился коронавирусом. Главное к утру

Неожиданный переход Вагнера Лава, заболевание Новака Джоковича и слова Евгения Плющенко в поддержку Владимира Путина – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав перешёл в казахстанский «Кайрат».

2. Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом.

3. «Я всегда за Путина! В 90-е я был нищим и собирал бутылки». Евгений Плющенко объяснил, почему согласился поддержать поправки в Конституцию РФ.

4. СКА, «Ак Барс», «Салават» и «Магнитка» примут участие в турнире обладателей Кубка Гагарина.

5. Блогер Евгений Савин обнаружил в «Луче» растраты размером более чем в 13 млн рублей.

6. «Ювентус» согласовал с «Барселоной» трансфер Артура за € 80 млн.

7. «Натуральный полицейский произвол». Фанаты футбольного ЦСКА поддержали болельщиков «Спартака».

8. «На здоровье». Тина Канделаки отреагировала на слова Артёма Милевского, рассказавшего о сексе с ней.