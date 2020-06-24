Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Виллиан и Педро продлили контракты с «Челси» до фактического конца сезона

Виллиан и Педро продлили контракты с «Челси» до фактического конца сезона
Футбол / Англия 0

Нападающие лондонского «Челси» Виллиан и Педро завершат текущий сезон в составе синих, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что ранее сезон в чемпионате Англии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Таким образом возникла необходимость в продлении истекающих соглашений до фактического окончания чемпионата.

В текущем сезоне Виллиан принял участие в 29 матчах чемпионата Англии, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. На счету Педро девять матчей, гол и два ассиста.

После 30 сыгранных матчей «Челси» занимает четвёртую строчку в чемпионате Англии.

В рамках 31 тура английской Премьер-лиги «Челси» сыграет против «Манчестер Сити». Матч состоится завтра, 25 июня. Начало встречи — 22:15 мск.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020