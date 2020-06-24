Виллиан и Педро продлили контракты с «Челси» до фактического конца сезона
Нападающие лондонского «Челси» Виллиан и Педро завершат текущий сезон в составе синих, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что ранее сезон в чемпионате Англии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Таким образом возникла необходимость в продлении истекающих соглашений до фактического окончания чемпионата.
В текущем сезоне Виллиан принял участие в 29 матчах чемпионата Англии, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. На счету Педро девять матчей, гол и два ассиста.
После 30 сыгранных матчей «Челси» занимает четвёртую строчку в чемпионате Англии.
В рамках 31 тура английской Премьер-лиги «Челси» сыграет против «Манчестер Сити». Матч состоится завтра, 25 июня. Начало встречи — 22:15 мск.
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