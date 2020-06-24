«Рубин» подписал 18-летнего нападающего

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Кирилла Косарева.



18-летний футболист подписал с клубом четырехлетний контракт. Форвард перешёл в команду в статусе свободного агента.



Косарев является уроженцем Самары и воспитанником местного футбола. Выступал за «Крылья Советов-2», «Муром» и «Зенит-2». Также Кирилл вызывается в юношеские сборные России. В настоящее время – игрок национальной команды U19, которую тренирует Александр Кержаков.



«Рубин», набрав 26 очков в 23 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Леонида Слуцкого находятся в 3 очках от зоны вылета, а от зоны еврокубков отстают на 10 очков. В следующем туре казанская команда на своём поле сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 27 июня.

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