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«Рубин» подписал 18-летнего нападающего

«Рубин» подписал 18-летнего нападающего
Футбол / РПЛ 0

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Кирилла Косарева.

18-летний футболист подписал с клубом четырехлетний контракт. Форвард перешёл в команду в статусе свободного агента.

Косарев является уроженцем Самары и воспитанником местного футбола. Выступал за «Крылья Советов-2», «Муром» и «Зенит-2». Также Кирилл вызывается в юношеские сборные России. В настоящее время – игрок национальной команды U19, которую тренирует Александр Кержаков.

«Рубин», набрав 26 очков в 23 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Леонида Слуцкого находятся в 3 очках от зоны вылета, а от зоны еврокубков отстают на 10 очков. В следующем туре казанская команда на своём поле сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 27 июня.

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