Директор «Наполи»: если Милик не согласится на контракт, будет выставлен на трансфер

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли заявил, что польский форвард Аркадиуш Милик будет выставлен на трансфер в том случае, если не примет предложение нового контракта.



«Впереди много матчей, стороны ещё оценивают ситуацию. На данный момент соглашения нет, но мы будем рады, если достигнем его. В противном случае Милик будет выставлен на трансфер.



Это игрок, который стоит много денег», — приводит слова Джинтоли Football Italia, ссылаясь на DAZN.



В текущем сезоне Серии А Милик провёл в составе «Наполи» 17 матчей и забил десять голов. После 27 туров «Наполи» занимает шестое место в чемпионате Италии.

Гаттузо: в мире не так много нападающих, превосходящих Милика

Милик перешел в итальянский клуб из «Аякса» в августе 2016 года. Сообщается, что Неаполь планирует выручить за форварда порядка € 50 млн.