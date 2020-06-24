Директор «Наполи»: если Милик не согласится на контракт, будет выставлен на трансфер
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли заявил, что польский форвард Аркадиуш Милик будет выставлен на трансфер в том случае, если не примет предложение нового контракта.
«Впереди много матчей, стороны ещё оценивают ситуацию. На данный момент соглашения нет, но мы будем рады, если достигнем его. В противном случае Милик будет выставлен на трансфер.
Это игрок, который стоит много денег», — приводит слова Джинтоли Football Italia, ссылаясь на DAZN.
В текущем сезоне Серии А Милик провёл в составе «Наполи» 17 матчей и забил десять голов. После 27 туров «Наполи» занимает шестое место в чемпионате Италии.
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Милик перешел в итальянский клуб из «Аякса» в августе 2016 года. Сообщается, что Неаполь планирует выручить за форварда порядка € 50 млн.
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