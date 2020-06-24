Главный тренер «Ротора»: мы работаем над усилением нашего состава для Премьер-Лиги

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о планах команды на усиление перед Премьер-Лигой.
Напомним, что в досрочно завершённом сезоне ФНЛ волгоградский клуб занял первое место и добился повышения в классе.
«Команду покинула группа футболистов. В первую очередь, я хочу сказать спасибо всем тем игрокам, которые добивались результата в ФНЛ. У некоторых закончились контракты. Мы работаем над усилением нашего состава для Премьер-Лиги и над улучшением игры команды.
Чем тренерский штаб занимался во время перерыва? Вели селекционную работу. Были на связи со спортивным и генеральным директорами. Было достаточно времени просмотреть игроков на те позиции, которые нам нужны. Просматривали все кандидатуры, что нам предлагали. Кто-то не подходит по своим профессиональным футбольным качествам, у кого-то очень высокая цена и зарплата. Мы все это учитываем. Не так просто нам будет комплектоваться, но мы постараемся собрать оптимальный состав. Время самоизоляции потратили на просмотр и отбор футболистов», — приводит слова специалиста официальный сайт «Ротора».
- 24 июня 2020
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