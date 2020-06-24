Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тьяго не стал продлевать контракт. В «Баварии» ходят слухи, что он хочет в «Ливерпуль»

Тьяго не стал продлевать контракт. В «Баварии» ходят слухи, что он хочет в «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара не стал продлевать контракт с клубом, сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере».

29-летний футболист согласовал условия нового соглашения с мюнхенским клубом ещё в начале мая, однако на встрече с руководством выразил сомнения и сказал, что сам не может их себе объяснить. В «Баварии» посчитали, что Тьяго хочет уйти. При этом в команде ходят слухи, что испанец желает продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Алькантара является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перебрался в «Баварию». В конце мая сообщалось, что хавбек хочет вернуться в каталонский клуб.

В нынешнем сезоне Тьяго провёл 24 матча в чемпионате Германии и забил 3 гола.

Тьяго Алькантара пропустит около трёх недель после операции на паху
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020