Тьяго не стал продлевать контракт. В «Баварии» ходят слухи, что он хочет в «Ливерпуль»
Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара не стал продлевать контракт с клубом, сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере».
29-летний футболист согласовал условия нового соглашения с мюнхенским клубом ещё в начале мая, однако на встрече с руководством выразил сомнения и сказал, что сам не может их себе объяснить. В «Баварии» посчитали, что Тьяго хочет уйти. При этом в команде ходят слухи, что испанец желает продолжить карьеру в «Ливерпуле».
Алькантара является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перебрался в «Баварию». В конце мая сообщалось, что хавбек хочет вернуться в каталонский клуб.
В нынешнем сезоне Тьяго провёл 24 матча в чемпионате Германии и забил 3 гола.
Тьяго Алькантара пропустит около трёх недель после операции на паху
- 24 июня 2020
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