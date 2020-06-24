«Другое дело!» «Урал» показал газон на стадионе «Шинника» перед матчем Кубка России

Пресс-служба ФК «Урал» поделилась фотографией поля ярославского «Шинника» в социальной сети «Твиттер» перед встречей четвертьфинала Кубка России.



Напомним, встреча этих команд на стадии четвертьфинала должна была пройти 4 марта, однако она была отменена за несколько часов до стартового свистка из-за состояния ярославского поля.



«Стадион «Шинник». Ну что, другое дело!» — прокомментировала состояние поля пресс-служба.

Отметим, победитель пары в полуфинале встретится с подмосковными «Химками». Полуфинальные матчи состоятся 18–19 июля.

«Урал» занимает 12 место в РПЛ после 23 туров, в досрочно завершившемся сезоне ФНЛ «Шинник» занял восьмое место.

Матч «Шинник» — «Урал» состоится сегодня, 24 июня. Начало встречи — 17:00 мск.