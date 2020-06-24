«Другое дело!» «Урал» показал газон на стадионе «Шинника» перед матчем Кубка России
Пресс-служба ФК «Урал» поделилась фотографией поля ярославского «Шинника» в социальной сети «Твиттер» перед встречей четвертьфинала Кубка России.
Напомним, встреча этих команд на стадии четвертьфинала должна была пройти 4 марта, однако она была отменена за несколько часов до стартового свистка из-за состояния ярославского поля.
«Стадион «Шинник». Ну что, другое дело!» — прокомментировала состояние поля пресс-служба.
Отметим, победитель пары в полуфинале встретится с подмосковными «Химками». Полуфинальные матчи состоятся 18–19 июля.
«Урал» занимает 12 место в РПЛ после 23 туров, в досрочно завершившемся сезоне ФНЛ «Шинник» занял восьмое место.
Матч «Шинник» — «Урал» состоится сегодня, 24 июня. Начало встречи — 17:00 мск.
Стал известен арбитр четвертьфинала Кубка России «Шинник» — «Урал»
- 24 июня 2020
-
11:59
-
11:37
-
11:27
-
11:16
-
11:00
-
10:51
-
10:34
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:58
-
09:50
-
09:50
-
09:29
-
09:12
-
08:51
-
08:30
-
07:29
-
07:18
-
07:02
-
06:46
-
06:25
-
06:00
-
05:46
-
05:27
-
04:52
-
04:38
-
04:19
-
03:59
-
03:41
-
02:54
-
02:29
-
01:51
-
01:34
-
00:57
Партнерский контент