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ЦСКА подписал Гочу Гогричиани-младшего

ЦСКА подписал Гочу Гогричиани-младшего
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Гочи Гогричиани.

Условия контракта с 20-летним футболистом не разглашаются. Ранее он выступал за молодёжную команду «Ростова». При этом в нынешнем сезоне помочь «армейцам» хавбек не сможет, так как не может быть заявлен.

Гоча является сыном известного грузинского нападающего Гочи Гогричиани, в конце прошлого века выступавшего за тбилисское «Динамо», сочинскую «Жемчужину» и другие клубы.

В минувшем розыгрыше молодёжного первенства, завершённом досрочно, Гогричиани принял участие в 21 матче, в котором отметился 11 голами.

ЦСКА, набрав 36 очков в 23 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на 5 очков.

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