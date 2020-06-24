Сульшер планирует выпустить Погба в старте впервые за 10 месяцев

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер намерен выпустить хавбека Поля Погба с первых минут в матче 31 тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед», сообщает Daily Mail.



По информации источника, французский полузащитник полностью восстановился от травмы лодыжки, которую он получил осенью прошлого года, и готов выйти в стартовом составе «красных дьяволов».



Отметим, что Погба не попадает в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на протяжении десяти месяцев. Последний раз француз выходил в старте в матче с «Арсеналом» в сентябре 2019 года.

В текущем сезоне АПЛ на счету Погба восемь матчей и три результативных передачи. «МЮ» занимает пятое место после 30 туров.

Игра «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед» пройдёт сегодня, 24 июня. Начало встречи — 20:00 мск.