Сульшер планирует выпустить Погба в старте впервые за 10 месяцев

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер намерен выпустить хавбека Поля Погба с первых минут в матче 31 тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед», сообщает Daily Mail.
По информации источника, французский полузащитник полностью восстановился от травмы лодыжки, которую он получил осенью прошлого года, и готов выйти в стартовом составе «красных дьяволов».
Отметим, что Погба не попадает в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на протяжении десяти месяцев. Последний раз француз выходил в старте в матче с «Арсеналом» в сентябре 2019 года.
В текущем сезоне АПЛ на счету Погба восемь матчей и три результативных передачи. «МЮ» занимает пятое место после 30 туров.
Игра «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед» пройдёт сегодня, 24 июня. Начало встречи — 20:00 мск.
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