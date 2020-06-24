Белотти может перейти в «Интер»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может оказаться в «Интере», сообщает Calciomercato.



По информации источника, форвард может заменить в команде Антонио Конте форварда Лаутаро Мартинеса, которым интересуется «Барселона».



Сообщается, что миланцы готовы включить в сделку сразу трёх футболистов: полузащитников Раджу Наингголана и Роберто Гальярдини, а также нападающего Андреа Пинамонти.



В текущем сезоне Белотти провёл в рамках Серии А 25 матчей, забил десять голов и сделал две голевых передачи. На счету Мартинеса 12 результативных выстрелов в 23 встречах и четыре ассиста.

«Интер» занимает третье место в чемпионате Италии после 26 туров. «Торино» располагается на 14 строчке.

Белотти оценивают в € 40 млн. Его контракт с «Торино» действует до 2022 года.