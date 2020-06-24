Белотти может перейти в «Интер»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может оказаться в «Интере», сообщает Calciomercato.
По информации источника, форвард может заменить в команде Антонио Конте форварда Лаутаро Мартинеса, которым интересуется «Барселона».
Сообщается, что миланцы готовы включить в сделку сразу трёх футболистов: полузащитников Раджу Наингголана и Роберто Гальярдини, а также нападающего Андреа Пинамонти.
В текущем сезоне Белотти провёл в рамках Серии А 25 матчей, забил десять голов и сделал две голевых передачи. На счету Мартинеса 12 результативных выстрелов в 23 встречах и четыре ассиста.
«Интер» занимает третье место в чемпионате Италии после 26 туров. «Торино» располагается на 14 строчке.
Белотти оценивают в € 40 млн. Его контракт с «Торино» действует до 2022 года.
- 24 июня 2020
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