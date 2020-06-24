Уткин: ЦСКА не разобрался в ситуации и думал, что они могут заявить Вагнера прямо сейчас

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал переход Вагнера Лава в казахстанский «Кайрат».



Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА, однако в итоге футболист принял решение отправиться в другой чемпионат.



«В чём причина переезда Вагнера в чемпионат Казахстана? Почему бы и не деньги? Если ты обратишь внимание, бразильцам, во-первых, всё равно, где играть. Многие бразильцы уезжают в Азию ещё в расцвете сил — и потом оттуда возвращаются, претендуя на то, чтобы играть за сборную, и даже играя. Разные случаи бывают. Чемпионат Казахстана вообще для Бразилии не зашквар.



Почему Вагнер не перешёл в ЦСКА? Считаю, ЦСКА не разобрался в необычной ситуации и думал, что они могут заявить Вагнера Лава прямо сейчас. А сделать это оказалось невозможным. Я думаю, что это так. Просто в этом никто не признается», — цитирует Уткина Sports.kz.

Вагнер Лав: мы не смогли договориться с ЦСКА. Жаль, что не смогу вернуться домой