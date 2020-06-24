Координатор Алиева: Крым — это однозначно Украина! Тут обсуждать нечего

Александр Панков, координатор бывшего футболиста сборной Украины Александра Алиева, поделился мнением о недавнем интервью своего подопечного.
Ранее Алиев заявил следующее: «Когда я приехал на Украину, Крым был украинским. Сейчас это Россия. Но крымчане были и останутся для меня украинцами. Где-то я смотрю новости, где крымчане жалуются. Но сами понимаете, по телевизору всё могут говорить… Хорошего не услышишь, всегда что-то плохо. Крым — это Украина».
«С какими пунктами интервью с Алиевым я согласен? Я помню, он говорил за Крым, что это украинская территория. И ещё про президента Российской Федерации, который уделяет много внимания спорту.
Чей Крым? Это однозначно Украина! Тут обсуждать нечего», — приводятся слова Панкова на канале Анара Ибрагимова в «Яндекс. Дзен».
- 24 июня 2020
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