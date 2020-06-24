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Пиоли рассказал о темпах восстановления Ибрагимовича

Пиоли рассказал о темпах восстановления Ибрагимовича
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал процесс восстановления от травмы форварда Златана Ибрагимовича.

Напомним, что шведский футболист повредил камбаловидную мышцу правой голени.

«Не знаю, сможет ли Златан сыграть против «Ромы». Ему лучше, но он тренируется индивидуально.

Он восстанавливается быстрее, чем ожидалось», — приводит слова специалиста L’Équipe.

Контракт Ибрагимовича истекает в июне этого года, однако в соглашении предусмотрена опция возможной пролонгации ещё на год.

В текущем сезоне Серии А Ибрагимович провёл на поле восемь матчей, забил три гола и сделал один ассист. После 27 туров команда Пиоли занимает восьмое место чемпионата Италии.

Матч с «Ромой» «Милан» проведёт 28 июня.

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