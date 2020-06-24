Назначены судьи на матч «Динамо» — ЦСКА и другие встречи 24-го тура РПЛ

Российский футбольный союз в своём телеграм-канале объявил о назначении судей на матчи 24-го тура Премьер-Лиги. При этом пока известны не все видеоассистенты рефери. Оставшиеся судьи будут распределены специальной комиссией по VAR.



«Ахмат» — «Сочи»: главный судья — Карасёв. Ассистенты — Шаламберидзе и Мурашов. VAR — Мешков, AVAR — Демешко. Резервный — Верулидзе.



«Зенит» — «Крылья Советов»: главный судья — Кукуян. Ассистенты — Стипиди и Ширяев. VAR — Васильев, AVAR — Кобзев. Резервный — Бобровский.



«Оренбург» — «Краснодар»: главный судья — Лапочкин. Ассистенты — Ерёмин и Мухтаров. Резервный — Сиденков.



«Спартак» — «Уфа»: главный судья — Безбородов. Ассистенты — Болховитин и Милюченко. Резервный — Фролов.



«Рубин» — «Локомотив»: главный судья — Волошин. Ассистенты — Данченко и Миневич. Резервный — Жабченко.



«Динамо» — ЦСКА: главный судья — Левников. Ассистенты — Мосякин и Чельцов. Резервный — Амелин.



«Ростов» — «Арсенал»: главный судья — Москалёв. Ассистенты — Хатуев и Елеференко. Резервный — Чистяков.



«Урал» — «Тамбов»: главный судья — Матюнин. Ассистенты — Д. Сафьян и Болотенков. VAR — Еськов, AVAR — Богач. Резервный — Р. Сафьян.



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