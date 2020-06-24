Окончательный диагноз Клинтона Н`Жье до сих пор не определён
Как стало известно «Чемпионату», до сих пор не определён окончательный диагноз Клинтона Н`Жье.
Ранее у него был диагностирован коронавирус, однако тесты, сделанные в другой лаборатории, показывают отсутствие вируса в организме. Никаких симптомов у Н`Жье нет, из-за чего в клубе не до конца понимают, всё-таки болен Н`Жье или нет.
Ранее сообщалось, что в «Динамо» положительные тесты на коронавирус сдали Шарль Каборе, Клинтон Н`Жье и Себастьян Шиманьски. Матч бело-голубых в 23-м туре Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который должен был состояться на прошедших выходных, был перенесён на 19 июля.
В рамках 24-го тура РПЛ «Динамо» предстоит матч с ЦСКА. Встреча должна состояться в субботу, 27 июня. Начало игры — в 19:00 мск.
Шарль Каборе третий день находится в больнице. У него был выявлен коронавирус
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