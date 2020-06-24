Денис Черышев – о победе над Испанией на ЧМ-18: мы ходили по полю, и я неожиданно заплакал

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев вспомнил о своих ощущениях после победы национальной команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира–2018.

Напомним, что основное время матча завершилось вничью (1:1). Сборная России вышла в четвертьфинал благодаря победе в серии пенальти (4:3).

«Сразу после того, как Игорь Акинфеев отбил решающий пенальти, мы побежали радоваться, устроили кучу-малу. Потом мы ходили по полю, и я неожиданно заплакал. Но это были слёзы радости. Я же часто играл в Испании против футболистов сборной и прекрасно понимал, что это топ-игроки из лучших команд мира. А мы взяли и обыграли их. В моей голове промелькнул весь путь к этой победе, весь труд, подготовка, предыдущие матчи… Вот и не сдержал эмоций, пустил слезу.

После победы над Испанией я заехал на базу, досмотрел матч Дании и Хорватии, а потом поехал на встречу со своей семьёй. Взял с собой Марио Фернандеса, который был один. У меня семья разговаривает по-испански, так что ему было комфортно с нами. Мы поехали в пиццерию: очень соскучились по пицце, давно её не ели", — приводит слова Черышева РФС.