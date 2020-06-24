Денис Черышев – о победе над Испанией на ЧМ-18: мы ходили по полю, и я неожиданно заплакал

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев вспомнил о своих ощущениях после победы национальной команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира–2018.
Напомним, что основное время матча завершилось вничью (1:1). Сборная России вышла в четвертьфинал благодаря победе в серии пенальти (4:3).
«Сразу после того, как Игорь Акинфеев отбил решающий пенальти, мы побежали радоваться, устроили кучу-малу. Потом мы ходили по полю, и я неожиданно заплакал. Но это были слёзы радости. Я же часто играл в Испании против футболистов сборной и прекрасно понимал, что это топ-игроки из лучших команд мира. А мы взяли и обыграли их. В моей голове промелькнул весь путь к этой победе, весь труд, подготовка, предыдущие матчи… Вот и не сдержал эмоций, пустил слезу.
После победы над Испанией я заехал на базу, досмотрел матч Дании и Хорватии, а потом поехал на встречу со своей семьёй. Взял с собой Марио Фернандеса, который был один. У меня семья разговаривает по-испански, так что ему было комфортно с нами. Мы поехали в пиццерию: очень соскучились по пицце, давно её не ели", — приводит слова Черышева РФС.
- 24 июня 2020
-
15:50
-
15:14
- 22 июня 2020
-
18:18
-
18:08
- 16 июня 2020
-
17:01
-
16:31
-
15:33
-
15:02
- 15 июня 2020
-
14:53
-
11:56
- 14 июня 2020
-
16:38
- 8 июня 2020
-
11:33
- 29 мая 2020
-
14:22
-
05:13
-
00:23
- 26 мая 2020
-
22:59
-
15:08
- 25 мая 2020
-
23:55
- 24 мая 2020
-
11:53
- 23 мая 2020
-
08:57
- 20 мая 2020
-
23:32
-
19:08
-
18:20
-
18:04
-
17:00
- 5 мая 2020
-
11:30
- 29 апреля 2020
-
06:10
- 20 апреля 2020
-
06:22
- 19 апреля 2020
-
11:50
- 17 апреля 2020
-
00:21
- 8 апреля 2020
-
03:03
- 7 апреля 2020
-
16:42
-
15:07
-
14:14
-
14:04