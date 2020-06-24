Болельщики «Локомотива» вслед за ЦСКА выразили поддержку фанатам «Спартака»

Объединение болельщиков «Локомотива» «United South» сделало заявление в связи с ситуацией вокруг задержания болельщиков «Спартака» правоохранительными органами.
Ранее болельщики красно-белых устроили акцию, перекрыв проезжую часть и организовав файер-шоу. Таким образом фанаты проводили команду на выезд в Тулу (3:2).
По факту этой акции правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело в отношении болельщиков.
«Во всём мире футбол – это праздник, а болельщики – главные его творцы! Нельзя наказывать людей за то, что они любят свою команду и хотят её активно поддержать. Это не нормально!
Болельщики «Спартака» не устраивали массовых беспорядков, не устраивали погромы, не разжигали межнациональную рознь и не совершали прочих действий, в которых так любят обвинять фанатов.
Но сегодня их пытаются привлечь к УГОЛОВНОЙ ответственности только за то, что они зажгли несколько файеров, растянули баннер на дороге, находящейся на территории стадиона, и спели пару песен. Что будет завтра, если мы промолчим сегодня, страшно представить.
Мы выражаем полную поддержку красно-белым болельщикам, пострадавшим от несоразмерных действий правоохранительных органов.
Мы хотим верить, что в нашей стране справедливость и законность всё ещё что-то да значат, несмотря на всё происходящее, и призываем всех неравнодушных придать этому делу максимальную огласку!
Фанат не преступник!» — говорится в заявлении фанатов на сайте Unitedsouth.
Ранее болельщиков «Спартака» поддержали фанаты ЦСКА.
- 24 июня 2020
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