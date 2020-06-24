Денис Черышев: извне до ЧМ-18 было много негатива, а мы понимали, что хорошо готовы

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал о том, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сумел придать футболистам дух победителей на домашнем мундиале 2018 года.



Напомним, что тогда сборная России добралась до четвертьфинала, в котором уступила команде Хорватии в серии пенальти (3:4).



«Как нам удалось добиться такого результата? Очень важно, что все игроки были очень хорошо готовы. И физически, и ментально. Помню, извне до турнира было много негатива, а нам внутри было понятно, что мы хорошо готовы. Но главное, что Станислав Саламович сумел дать нам дух победителей. Мы поверили, что можем обыграть любого соперника. После победы над Испанией он собрал нас и сказал, что это промежуточный успех и что надо дойти до финала. Такой подход нас окрылял. Мы стали думать, а почему бы и нет?



Бывало, что я просыпался утром и не мог поверить в реальность происходящего. В первые мгновения думал, а не приснилось ли мне все это? А потом понимал, что все это по-настоящему. Так что реальность бывает лучше любого сна», — приводит слова игрока официальный сайт РФС.

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