Гильерме: «Локомотив» борется за первые места. Мы не можем позволить себе рисковать

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал решение команды переселиться на клубную базу и соблюдать там режим самоизоляции.
«Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке», — приводит слова Гильерме пресс-служба «Локомотива».
Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 17 июня турнир возобновился, однако впоследствии случаи заражения COVID-19 были выявлены в ряде клубов.
«Локомотив», набрав 44 очка в 23 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет с «Рубином». Матч пройдёт в Казани 27 июня.
- 24 июня 2020
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