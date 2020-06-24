Гильерме: «Локомотив» борется за первые места. Мы не можем позволить себе рисковать

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал решение команды переселиться на клубную базу и соблюдать там режим самоизоляции.



«Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке», — приводит слова Гильерме пресс-служба «Локомотива».



Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 17 июня турнир возобновился, однако впоследствии случаи заражения COVID-19 были выявлены в ряде клубов.



«Локомотив», набрав 44 очка в 23 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет с «Рубином». Матч пройдёт в Казани 27 июня.

Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе